صالح يشدد لرئيس هيئة النزاهة على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فيما اشار الى ان خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد".

وأكّد رئيس الجمهورية على "أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة"، مشيراً الى أن "الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية ملّحة، ومرتكزاً أساسياً لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها".

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ولفت الى "خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد"، مشددا على "أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد".

واستمع صالح الى استعراض من القاضي علاء جواد حميد بشأن سير عمل الهيئة وخططها المستقبلية، واكد دعمه كل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.