بغداد ترفع حصة كردستان من النفط الأبيض إلى 150 مليون لتر

أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، الخميس، عن إصدار الحكومة الاتحادية قراراً يقضي بزيادة حصة إقليم كردستان من النفط الأبيض إلى 150 مليون لتر، بدلاً من 50 مليون لتر.

يتبع...

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