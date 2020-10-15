تنشر وزارة التربية، الخميس، الرابط الإلكتروني الخاص بنتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020 – 2021 https://drive.google.com/drive/folders/185Sg9qaPHYAiIEAusDU9VzJIdoTiWWY8?usp=sharing

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التربية تنشر رابط نتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين وكلية بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.