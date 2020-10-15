القضاء يوجه الادعاء العام بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق

وجه مجلس القضاء الاعلى، الخميس، الادعاء العام بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المجلس أوعز الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم".



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