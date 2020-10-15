تأجيل جديد يضرب كرة القدم الآسيوية

رياضة 2020-10-15 | 11:58 51 مشاهدة قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد التشاور مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكافة الأطراف المعنية، اعتماد تأجيل جديد لبطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت، وبحيث تقام عام 2021. وتم تأكيد القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة جميع الفرق المشاركة وأطراف اللعبة، وذلك استجابة للارتفاع الأخير في عدد حالات فايروس كورونا المستجد المسجلة في الكويت. وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للبطولة وكافة الشؤون والمعلومات المتعلقة بها في وقت لاحق.



وكذلك، اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فايروس كورونا المستجد. وكذلك، اطلع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد الصيني للعبة الانسحاب من استضافة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فايروس كورونا المستجد. وسوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإعادة فتح الباب أمام تقديم طلبات استضافة النهائيات في نسختي 2022 و2024 لكأس آسيا تحت 23 عاماً.

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