137 اصابة بكورونا في محافظتين

افاد مصدر طبي، الخميس، عن تسجيل محافظتي بابل وذي قار 137 اصابة بكورونا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دائرة صحة ذي قار سجلت ٣٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بالمحافظة". واضاف ان "دائرة صحة بابل سجلت ١٠٤ اصابات جديدة بالفايروس وحالتي وفاة ايضا".

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