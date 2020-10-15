نائب يدعو الكاظمي لمحاسبة 'المتجاوزين' على الحشد ويهدد بـ'موقف حازم'

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء الحشد الشعبي مع بقية الاجهزة الامنية يشهد بها الاعداء قبل الاصدقاء وان تصريحات زيباري لم تاتِ من فراغ وانما بسبب افشال الحشد الشعبي مخططاً كبيراً لتقسيم العراق من قبل عصابات داعش وبدعم صهيوامريكي مدعوم من قبل المسيئين للحشد المقدس".واضاف البعيجي: "يجب ان يكون هناك رد قوي وحازم لردع كل من يحاول الاساءة للحشد الشعبي المقدس من امثال زيباري وهو مقال بملفات فساد من قبل مجلس النواب"، مطالبا القضاء العراقي بـ"اتخاذ الاجرات القانونية ضد زيباري حتى وان كان بالاقليم، إذ يجب ان يقدم امام القضاء ليأخذ جزاءه العادل".

وتابع أن "على الكاظمي محاسبة جميع المتجاوزين من الفاسدين على الحشد الشعبي المقدس خصوصا المتواجدين بالاقليم"، مستغربا "ارسال الكاظمي ما يقارب 300 مليار مكافاءة إلى زيباري وحكومة الاقليم على تصريحاته المسيئة للحشد، لذلك نحن كأعضاء مجلس نواب ممثلين عن ابناء الشعب لن نسكت وسيكون لنا موقف حازم تجاه كل من يتجاوز ويتطاول على الحشد الشعبي المقدس لان هذا التجاوز يعتبر نصرة لعصابات داعش والفاسدين".