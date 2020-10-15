نائب يدعو الكاظمي لمحاسبة 'المتجاوزين' على الحشد ويهدد بـ'موقف حازم'

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى محاسبة "فاسدين" قال إنهم "يتجاوزون" على هيئة الحشد الشعبي، فيما هدد بـ"موقف حازم" داخل قبّة البرلمان، إزاء تصريحات وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الأخيرة بشأن فصائل الحشد.
واضاف البعيجي: "يجب ان يكون هناك رد قوي وحازم لردع كل من يحاول الاساءة للحشد الشعبي المقدس من امثال زيباري وهو مقال بملفات فساد من قبل مجلس النواب"، مطالبا القضاء العراقي بـ"اتخاذ الاجرات القانونية ضد زيباري حتى وان كان بالاقليم، إذ يجب ان يقدم امام القضاء ليأخذ جزاءه العادل".
وتابع أن "على الكاظمي محاسبة جميع المتجاوزين من الفاسدين على الحشد الشعبي المقدس خصوصا المتواجدين بالاقليم"، مستغربا "ارسال الكاظمي ما يقارب 300 مليار مكافاءة إلى زيباري وحكومة الاقليم على تصريحاته المسيئة للحشد، لذلك نحن كأعضاء مجلس نواب ممثلين عن ابناء الشعب لن نسكت وسيكون لنا موقف حازم تجاه كل من يتجاوز ويتطاول على الحشد الشعبي المقدس لان هذا التجاوز يعتبر نصرة لعصابات داعش والفاسدين".
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