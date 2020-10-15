الجنابي يدعو الى عدم تحميل الحكومة مسؤولية الاخطاء المتراكمة منذ 2003

دعا النائب زياد الجنابي، الاربعاء، الى عدم تحميل الحكومة مسؤولية الاخطاء المتراكمة منذ 2003. وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إنه "علينا ان لا نحمل الحكومة مسؤولية الاخطاء السابقة المتراكمة منذ العام 2003". وأضاف أن "على الجميع تحمل المسؤولية ودعم الحكومة لتجاوز الازمة الاقتصادية".

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