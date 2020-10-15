اعلنت سلطة الطيران المدني، الخميس، عن استئناف الرحلات بين العراق وتركيا.
وقالت السلطة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم أستئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا، إبتداءً من هذا اليوم الخميس الموافق الـ15 من تشرين الاول الحالي".
واضاف ان "ذلك تم بواقع 7 رحلات اسبوعيا لكل جانب".
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