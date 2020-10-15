الكاظمي: الدولة العراقية مازالت تسير بوضع خاطئ

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ايلاف من لندن: اقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بان الدولة مازالت تسير على الوضع الخاطىء حالياً والذي يتطلب تغييرا يواجه التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطيها لهذه الأزمات وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.

جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي الأحد إجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة. وأكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.

فيديو ترؤس الكاظمي الاجتماع الحكومي لبحث الازمة الاقتصادية :



وأضاف إن الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطىء الذي تسير عليه الدولة حالياً.

وشهد الإجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة بالقروض وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص. ومناقشة مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية اضافة الى الاصلاحات في الورقة البيضاء الحومية كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "أيلاف".

وشارك في مناقشات الإجتماع وزراء النفط، والمالية، والتخطيط، والتعليم العالي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الإتحادي، فضلاً عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء

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العجز المالي لما تبقة من 2020 يبلغ 40 مليار دولار

واليوم كشفت أوراق خاصة بوزارة المالية العراقية حجم الإيرادات المتوقعة لما تبقى من العام الحالي وحجم الانفاق والرواتب المطلوبة فيما أظهرت وجود عجز تجاوز 41 تريليون دينار (حوالي 40 مليار دولار) لهذه الأشهر فقط.

وأظهرت الأوراق المقدمة من وزارة المالية إلى البرلمان ونشرتها وكالة "بغداد اليوم" التي اطلعت عليها "ايلاف" حول الوضع المالي العراقي أن قيمة الانفاق المتوقع للأشهر المتبقية من 2020 بلغ 57 تريليون دينار (حوالي 52 مليار دولار).

وتقدر إيرادات الموازنة العامة منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي بحسب الأوراق، 197 ترليون دينار، فيما تم احتساب إيرادات النفط الخام بـ 40.51 دولار للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 30 مليون برميل 30 مليون برميل يومياً، بضمنها 250000 برميل الف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار، فيما جاءت تقديرات النفقات الجارية بأكثر من 53 ترليون دينار، وتقديرات النفقات الاستثمارية بأكثر من 3 ترليون.

وتضمنت الاوراق أيضا تقديرات تعويضات الكويت 513 مليار دينار وتقديرات عقود التراخيص المتبقية لشركات النفط 5 ترليون دينار وأشارت الى ان فجوة التمويل (العجز) بلغت أكثر من 41 ترليون دينار.

وبحسب تقديرات النفقات الجارية للفترة من منتصف أيلول سبتمبر 2020 إلى نهاية السنة، فإن رواتب الموظفين بلغت أكثر من 24 ترليون دينار فيما بلغت رواتب المتقاعدين حوالي 4 ترليون دينار، وقد بلغت المديونية بحسب الوزارة 3 ترليون دينار، وجاء نسبة الفوائد بمبلغ قدره 1 ترليون دينار.

وكان مصدر برلماني من داخل مجلس النواب قد اكد اليوم وصول مشروع قانون الاقتراض إلى مجلس النواب وقال إن "مشروع قانون الاقتراض قد وصل إلى مجلس النواب اليوم، بعد ما ارسله مجلس الوزراء عقب الموافقة عليه".

ويتوقع مراقبون أن يوافق البرلمان على قانون الاقتراض، لكنه يضغط باتجاه أن ترسل المالية ورقتها الإصلاحية لمعرفة الإصلاحات التي تعتزم القيام بها لضمان عدم اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.