اعلنت محافظة الديوانية، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وجه اليوم الاربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد النبي محمد (ص)".
واضافت ان "ذلك يكون باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والامنية والمصارف وديوان المحافظة والمراكز الامتحانية".
كانت هذه تفاصيل خبر عطلة في الديوانية غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.