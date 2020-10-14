عطلة في الديوانية غدا

اعلنت محافظة الديوانية، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وجه اليوم الاربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد النبي محمد (ص)".

واضافت ان "ذلك يكون باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والامنية والمصارف وديوان المحافظة والمراكز الامتحانية".