رياضة 2020-10-14 | 21:16 318 مشاهدة سمت الهيئة الادارية لنادي الطلبة مدرب حراس المنتخب الوطني السابق عبد الكريم ناعم مدرباً لحراس مرمى الفريق الاول الذي تنتظره مشاركة في الدوري الممتاز ، وذكرت الهيئة في بيان ان "تسمية ناعم جاءت خلفاً للمدرب وصفي جبار الذي اشرف على اعداد الحراس منذ بداية التدريبات وقدم لهم الكثير وبدورها تتقدم الادارة بالشكر الجزيل لجبار وتتمنى له التوفيق في مشواره التدريبي".



الجدير بالذكر ان ناعم حضر الى المباراة التجريبية التي خاضها الفريق عصر اليوم الاربعاء امام فريق القاسم وتم الاتفاق معه على التواجد مع الفريق هذا الموسم.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. ناعم مدرباً لحراس الانيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.