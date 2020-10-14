اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن احباط اكبر عملية تهريب للادوية في ديالى محملة ب ١٩ شاحنة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "ضمن جهودها لتعظيم واردات الدولة واحباط عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد العراقي وبمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى واستخبارات الفوج الثاني من لواء مغاوير القيادة من احباط اكبر عملية تهريب للادوية محملة ب ١٩ شاحنة تحمل مئات الالاف من قطع الادوية بطريقة غير قانونية عبر سلوك طرق نيسمية في خانقين بمحافظة ديالى للتهرب من الرسم الكمركي الذي يبلغ مئات الالاف من الدولارات".

واضافت انه " تم احالة المتهمين والشاحنات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".