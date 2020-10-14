أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بضبط كدس للعتاد من مخلفات تنظيم "داعش" داخل منزل متروك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نداء ورد إلى خبراء مكافحة المتفجرات يفيد بالعثور على كدس عتاد من مخلفات داعش الارهابي داخل أحد الدور المتروكة بمنطقة باشطابيا على ضفاف نهر دجلة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل".



وأضافت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة المتفجرات والتوجه الى محل الحادث وعند الوصول تبين وجود، ٧ بنادق كلاشنكوف و٩ أحزمة ناسفة تحتوي على مواد شديدة الانفجار ورمانتين يدوية دفاعية بدون صاعق وظروف رشاشة احادية تحتوي مواد شديدة الانفجار ومربوط عليها فتيل قدح عدد اثنان، و١٣ صاروخ طائرة مسيرة، وقد تمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية، دون حادث يذكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يحتوي مواد شديدة الانفجار.. ضبط كدس عتاد داخل منزل متروك في أيمن الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.