الصيدلي يعلن رفضه لتقسيم الموصل ويحذر من صراع

اعلن النائب محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء، عن رفضه لتقسيم الموصل، فيما اشار الى انه لن يصوت لمشروع الدوائر الانتخابية المتوسطة.

وقال الصيدلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نرفض بشكل قاطع لمشروع الدوائر الانتخابية المتوسطة واي ترضية لزعامات من خارجها من أجل مصالح شخصية"، مبينا "اننا لم ولن نجامل على حساب الموصل ولسنا مع اي تقسيم لاحيائها".

واضاف "لن اصوت او اوقع على دوائر الانتخابية المتوسطة لما ستوقعه من اثار سلبية على اهل الموصل وستسهم في سرقة استحقاقاتها وتمثيلها"، مشيرا الى ان "نينوى فيها سبع مكونات واذا لم تتحقق العدالة في التقسيم فسيستمر الصراع السياسي وسيتحول الى خلاف اجتماعي يمزق نسيج المجتمع ويزرع فيه الفتنة.

Advertisements

وشدد الصيدلي ان "لنينوى وضعاً خاصاً في ضوء ما مرت به من ظروف التحرير ونزوح الاهالي والهدم الواسع الذي تعرض له قضاء الموصل تحديداً"، لافتا الى ان "اي تنازل عن حق من حقوق الموصل سيترتب عليه تغييرات ادارية وديمغرافية لاحقاً".

وتابع انه "لا بديل عن ابقاء قضاء الموصل دائرة لوحدة حفظا للحقوق واستقراراً للمجتمع"، لافتا الى ان "اي تساهل او تلاعب لا يفسر الا ببيع الموصل للاخرين".