مهندسو نفط في كربلاء يعتصمون أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتعينهم

نظم العشرات من مهندسي النفط في كربلاء، ظهر الاربعاء، اعتصاما أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتعينهم.
وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العشرات من مهندسي النفط في محافظة كربلاء اعتصموا امام بوابة بناية المحافظة، ظهر اليوم، للمطالبة بتعيينهم في مصفى كربلاء.
واضاف المراسل ان المعتصمين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تدين تجاهل مطالبهم من قبل الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة النفط لعدة أشهر، بحسب افاداتهم.
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