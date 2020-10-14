تسجيل مستوى قياسي جديد لإصابات كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 7332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة للإصابات منذ اندلاع الجائحة.
وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 43 حالة وفاة مقابل 41 حالة في اليوم السابق.
وكانت أعلى حصيلة إصابات سجلت في 21 مارس وبلغت 6557 حالة، وفي اليوم نفسه توفي 793 شخصا بالفيروس.
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