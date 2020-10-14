وزير الزراعة: تجهيز البذور للفلاحين سيبدأ اعتباراً من 18 الشهر الجاري

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاربعاء، عن تجهيز البذور للفلاحين اعتباراً من 18 الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الزراعة ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للبذور وبحضور مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي وكافة أعضاء المجلس الوطني للبذور لاجل البحث في الكميات المنتجة من بذور الرتب العليا ومتابعة عمليات تنقيتها تزامنا مع بدء عملية التوزيع التي ستبدأ في الثامن عشر من الشهر الجاري".

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ونقل البيان عن الخفاجي تأكيده، على "ضرورة ان تكون البذور ذات انتاجية عالية فضلا عن كمية البذار التي يحتاجها المزارع"، مشيرا الى ان "الوزارة اكتفت ذاتيا من بذور الرتب العليا والتي جاءت نتيجة دعم الوزارة وجهود الباحثين ومنتجي البذور".

ولفت البيان الى أن "الاجتماع تدارس الفقرات المدرجة على جدول اعماله ومنها تحديد كميات البذور المجهزة للدونم الواحد حيث اتفق المجتمعون على ان يكون تجهيز الفلاحين بـ ٣٥ كغم لرتبة الاساس و٤٠ كغم للمسجل و٤٥ لرتبة المصدق، كما اقر الاجتماع بتحديد المساحة المزروعة من بذور الرتب العليا وهي ٤٠ دونما كحد ادنى".