الزرفي يطالب بفتح تحقيق في قضية شركة فرنسية تسلمت عقوداً بقيمة 1.7 مليار دولار

دعا عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل في قضية شركة فرنسية قال إنها تسلمت عقوداً بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقال الزرفي، "أطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل في قضية شركة (Unaoil) الفرنسية التي استلمت عقود بقيمة1.7مليار دولار، بعد أن حكمت محكمة الفساد البريطانية على ممثل الشركة بتهمة دفع رشاوي لكبار موظفي الدولة من بينهم وزيري نفط وشركاء في التعاقدات الحكومية !"



وأضاف الزرفي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن "أموال البلد يجب ان تسترد في محاكمنا العراقية".



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