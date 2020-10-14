الجنابي: علينا جميعا ان ندعم رئيس الوزراء بالاصلاحات في جميع مفاصل الدولة

اكد النائب زياد الجنابي، الاربعاء، على ضرورة دعم رئيس الوزراء بالاصلاحات في جميع مفاصل الدولة.
وقال الجنابي في حديث لـ الخليج 365، ان "التغييرات الاخيرة لرئيس الوزراء كانت من صميم مؤسات الدوائر نفسها ".
واضاف :"علينا جميعا ان ندعم رئيس الوزراء بالاصلاحات في جميع مفاصل الدولة ".
واوضح الجنابي، :"لمسنا تطورا سريعا بالبنك المركزي بعد تغييرات الكاظمي الاخيرة".
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