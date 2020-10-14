واشنطن: سعداء بالاجراءات الامنية العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية

اشادت الولايات المتحدة الاميركية، الاربعاء، بالاجراءات الامنية العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية، فيما اشارت الى انها ستواصل ملاحقة عناصر داعش في العراق وسوريا. وقال وزير الخارجية الاميريك مايك بومبيو في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، "على اوروبا تحمل مسؤولية مواطنيها بداعش المعتقلين بالعراق وسوريا"، مبينا "اننا سنواصل ملاحقة عناصر داعش في العراق وسوريا". واضاف ان "جماعات مسلحة في العراق تهدد استقراره وتستهدف بعثاتنا الدبلوماسية"، لافتا الى ان "ايران تدعم تلك الجماعات".

واشاد بومبيو بالاجراءات الامنية العراقية الاخيرة قائلا "سعداء بالاجراءات الامنية العراقية لحماية البعثات الدبلوماسية".

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