الكاظمي يبعث برسالة الى السيسي

اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعث برسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبينة ان وزيرها فؤاد حسين سلم السيسي الرسالة.

ونقلت سبوتنك عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف قوله ان "وزير الخارجية، فؤد حسين، التقى مع رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وبحث العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة وسبل الدفع إلى ما فيه مصلحة البلدين على الصعد كافة".

واضاف ان "حسين سلّم رسالة موجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى رئيس جمهورية مصر السيسي، ويتعلق فحواها بالقمة الثلاثية المزمع انعقادها في الربع الأول من العام المقبل والتي يحضرها رئيس الحكومة العراقية، والرئيس المصري وكذلك جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني".

وتابع ان "الجلسة التي عقدت بين وزير الخارجية والرئيس المصري حظيت بمزيد من الدعم للموقف العراقية".