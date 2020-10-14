أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن التجارب السريرية لثالث لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تم تطويره في روسيا، ستنتهي بحلول شهر كانون الاول المقبل.
وخلال اجتماع عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء الحكومة، توقعت المسؤولة أنه في حال نجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب الجارية حاليا في مدن نوفوسيبيرسك وسان بطرسبورغ وكيروف، سينضم اللقاح الثالث، الذي طوره مركز تشوماكوف العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى اللقاحين الأولين هما "سبوتنيك-V" المطور من قبل مركز "غاماليا"، واللقاح الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية.
وفي 6 تشرين الاول الجاري، انطلقت في نوفوسيبيرسك التجارب السريرية للقاح مركز تشوماكوف وهو لقاح تستخدم فيها فيروسات مقتولة أو ضعيفة غير قادرة على التسبب بمرض.
وأضافت غوليكوفا أن جميع المتطوعين الذين يجربون اللقاح حالتهم جيدة، مضيفة أن المرحلة الثانية من التجارب، التي سيتم خلالها تطعيم 285 متطوعا، تنطلق في 19 تشرين الاول.
أما اللقاح المطور من قبل مركز "فيكتور"، فذكرت نائبة رئيس الوزراء أن الدفعات الأولى منه ستضم 60 ألف جرعة، وسيتم إنتاجها في أقرب وقت، على أن يبدأ المركز المذكور تجاربه السريرية في مختلف أنحاء روسيا وبمشاركة 40 ألف متطوع.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد انتهاء تجارب اللقاح الروسي الثالث ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.