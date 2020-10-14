التميمي يوافق على تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات في القطاع الخاص

اعلن وزارة الصحة حسن التميمي، الاربعاء، انه وافق على تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات في القطاع الخاص، فيما اشار الى انه تم السماح لخريجي قسم الصيدلة في المعاهد الصحية لاستكمال الدراسات العليا في مجال تخصصهم.

وقال التميمي في تصريح نقلته وسائل اعلامية حكومية وتابعته الخليج 365، انه "وافق على إطلاق العلاوات والترفيعات من تاريخ الاستحقاق"، مبينا انه "تم مفاتحة وزارة المالية بشمول الملاكات بمخصصات الخطورة الذين يكملون دراساتهم العليا في الحقل السريري".

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واضاف انه "تم السماح لخريجي قسم الصيدلة في المعاهد الصحية لاستكمال الدراسات العليا في مجال تخصصهم"، لافتا الى انه "وافق على تعديل ضوابط فتح المراكز والعيادات في القطاع الخاص".

ووافق التميمي "على تشكيل فريق عمل لمتابعة تخصيص قطع الأراضي للجيش الأبيض، كما وافق على مقترح تعديل مخصصات الخطورة للملاكات الطبية والصحية والإدارية ومتابعته مع مجلس الوزراء".