تنسيق عراقي يوناني لتعزيز التعاون الامني والاقتصادي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، سعي العراق لتعزيز العلاقة مع اليونان لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم وفي مقدمتها الإرهاب.



وقال بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، فيما اكد صالح سعي العراق لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع اليونان في المجالات كافة"، مشيراً الى العمق التاريخي لحضارة وادي الرافدين والحضارة اليونانية، لافتاً الى "أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي".



وأشاد رئيس الجمهورية، بـ"استقبال اليونان للاجئين العراقيين، ودورها في دعم العراق والتحالف الدولي وحلف الناتو في الحرب ضد تنظيم داعش، مشيراً الى ان الإرهاب لا يزال يشكّل تهديداً للمجتمع الدولي، وذلك يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون لمكافحته، وعدم منحه الفرصة لالتقاط أنفاسه وزعزعة السلم والامن الدوليين".

وشدد صالح على أن "العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، والتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على اسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، منوهاً الى أن العراق يرفض ان يكون ساحة لتصفية حسابات الاخرين".

واكد الرئيس وفقا لليان على "أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتعزيزه"، مبيناً أن "الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعياً لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب".

من جهته، قدم الوزير اليوناني نيكوس دندياس شكره لـ"رئيس الجمهورية، وتثمين طروحات ، مؤكداً التزام بلاده في دعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي بما يعزز أواصر العلاقة بين البلدين". بحسب نص البيان.