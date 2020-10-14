البرلمان يستأنف جلسته برئاسة الكعبي

استأنف مجلس النواب، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب استأنف، اليوم، جلسته المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، والذي تسبب بجدال سياسي على مر الأشهر السابقة.
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، والذي تسبب بجدال سياسي على مر الأشهر السابقة.
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