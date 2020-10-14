وزير الخارجية اليوناني: هناك إرادة متبادلة لتوسيع العلاقات بين بغداد وأثينا

أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الأربعاء، استعداد بلاده لدعم علاقات العراق مع الاتحاد الأوروبي، فيما أكد وجود إرادة متبادلة لتوسيع العلاقات بين بغداد وأثينا.
وقال دندياس خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وتابعته الخليج 365، "ناقشنا التعاون الأمني بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي، ومستعدون لدعم العلاقات بين الجانبين"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اليونان "تدعم استقرار العراق".
وأضاف دندياس أن "هناك إرادة متبادلة لتوسيع العلاقات بين العراق واليونان"، لافتاً إلى أنه جرى "بحث ملفات الطب والطاقة" خلال زيارته التي يجريها حالياً إلى بغداد.
وأضاف دندياس أن "هناك إرادة متبادلة لتوسيع العلاقات بين العراق واليونان"، لافتاً إلى أنه جرى "بحث ملفات الطب والطاقة" خلال زيارته التي يجريها حالياً إلى بغداد.
وكان وزير الخارجية اليوناني وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
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