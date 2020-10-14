وزير الخارجية العراقي لنظيره اليوناني: أثينا ساعدت العراق عسكرياً بحربه ضد داعش

وقال حسين خلال مؤتمر صحف مشترك مع دندياس في بغادا، وتابعته الخليج 365، "نرحب بوزير الخارجية اليوناني ببغداد"، لافتاً إلى أن "اليونان دولة مهمة للعراق وتلعب دوراً مهماً في مجالات مختلفة".

وأضاف أن "اليونان ساعدت العراق في حربه ضد داعش وقدمت اسناداً عسكرياً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل والخلافات".



وفي الجانب الاقتصادي، أشار حسين إلى أن "اليونان شريك مهم للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة"، مبيناً "أننا تطرقنا لكيفية توسيع عمل الشركات اليونانية في العراق".