رحّب وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، بالزيارة التي أجراها نظيره اليوناني نيكوس دندياس إلى العراق، معتبراً أثينا شريكاً مهماً لبغداد، فيما أشار إلى أنها ساعدت العراق عسكرياً في حربه ضد تنظيم "داعش".
وأضاف أن "اليونان ساعدت العراق في حربه ضد داعش وقدمت اسناداً عسكرياً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل المشاكل والخلافات".
وفي الجانب الاقتصادي، أشار حسين إلى أن "اليونان شريك مهم للعراق ولها تجربة واسعة في مجال الطاقة البديلة"، مبيناً "أننا تطرقنا لكيفية توسيع عمل الشركات اليونانية في العراق".
وكان وزير الخارجية اليوناني وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقي لنظيره اليوناني: أثينا ساعدت العراق عسكرياً بحربه ضد داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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