نائب يرجح تمرير الدوائر الانتخابية وفق سيناريو 'أغلبية الكبار'

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "ما يجري بشكل عام فيما يتعلق بقضية الدوائر الانتخابية هو عبارة عن سجالات بين قوى وكتل سياسية تتنافس من أجل مقاعدها وحصصها ومصالحها الشخصية، وليس هناك ما يجمع مصالح تلك الكتل معا".وأضاف كوجر أن "هذا الوضع لم يجعلنا نشهد اي توافق جمعي بين جميع الكتل، واقتصر الأمر على آراء وصراعات من هنا وهناك وفق تلك المصالح ورؤية كل كتلة بالشكل الذي تعتقد انه الانسب لها في شكل الدوائر الانتخابية التي تضمن لها اكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات المقبلة".

وتابع ان "السيناريو الاقرب باعتقادي هو تمرير القانون وفق توافق اغلبية الكبار على صيغة تخدمهم ويتفقون عليها وليس وفق مبدأ التوافق السياسي".