تظاهر مواطنون كربلائيون، صباح السبت، على الطريق الرابط بين محافظتهم والعاصمة بغداد، الذي باتوا يُطلقون عليه اسم "طريق الموت"، بسبب ارتفاع نسبة حوادث السير. وقال مراسل الخليج 365 في كربلاء، إن أهالي مناطق (الحصوة - الجمالية - السوادة - حي السجاد - عرب صالح) في قضاء الحر غربي كربلاء، نظموا صباح اليوم، تظاهرة احتجاجية على الطريق الرابط بين بغداد وغرب كربلاء.



وأضاف أن المتظاهرين منعوا مرور مركبات الحمل بسبب زيادة الحوادث على هذا الطريق، الذي بات الأهالي يُطلقون عليه اسم "طريق الموت"، كونه يعاني من "إهمال حكومي" على حد تعبيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كربلائيون يتظاهرون على 'طريق الموت' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.