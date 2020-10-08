صالح يُهاتف ولي العهد الكويتي الجديد ويُبدي حرص العراق على تعزيز العلاقات

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الخميس، أبدى خلاله حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية "العميقة".
وقالت الرئاسة العراقية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن صالح "أعرب في اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبه اختياره ولياً للعهد، متمنياً له كل التوفيق وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق".
وأضافت أن صالح أكد خلال الاتصال "حرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً في تعزيز العلاقات الأخوية العميقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين".
وأضافت أن صالح أكد خلال الاتصال "حرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً في تعزيز العلاقات الأخوية العميقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين".
يذكر أن مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، وافق الخميس، على تعيين مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له يوم الأربعاء.
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