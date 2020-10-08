تظاهرات بالدورة وتهديد بالتصعيد احتجاجا على الكهرباء

تظاهر اهالي احد الاحياء في الدورة ببغداد، الخميس، احتجاجا على انقطاع الكهرباء.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء الحي الزراعي في منطقة الدورة جنوب بغداد تظاهروا قبل قليل بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ يوم الثلاثاء الماضي دون سابق انذار.
واضاف ان المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
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