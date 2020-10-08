انقاذ زوار من الغرق في بابل

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، عن انقاذ عائلتين من الزائرين بعد غرق عجليتهما في بابل.

وقالت القيادة ان "قطعات الفوج الالي الرابع اللواء الالي الاول شرطة اتحادية المشارك في تأمين حماية الزائرين في محافظة بابل تمكنت من انقاذ عائلتين من الغرق واخلاء عجليتهما من نهر المسيب في منطقة الجيلاوية بمحافظة بابل في حادثين منفصلين، وذلك بعد ان تعرضتا للسقوط فيه جراء حادث سير ضمن القاطع المكلفين بتأمين حمايته".

واضافت ان "الشرطة الاتحادية قدمت الاسعافات الاولية للمصابين ورفع العجلات من مكان الحادث كإجراء اولي لحين وصول الكوادر الاختصاصية الطبية".