افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على عصابة سرقت صاحب صيرفة بعد طعنه بسكين في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اقدمت اليوم، على سرقة صاحب مكتب للصيرفة مبلغ قدره ٦٠ الف دولار امريكي وعجلته بعد طعنه بالسكين ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد".
واضاف ان "قوة امنية تلقت بلاغا بالحادث، وقامت بتطويق المنطقة والقبض على العصابة المكونة من ٣ اشخاص".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصابة سرقت صاحب صيرفة بعد طعنه بسكين في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.