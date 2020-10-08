افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية القت القبض على عصابة سرقت صاحب صيرفة بعد طعنه بسكين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة مسلحة اقدمت اليوم، على سرقة صاحب مكتب للصيرفة مبلغ قدره ٦٠ الف دولار امريكي وعجلته بعد طعنه بالسكين ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد".

واضاف ان "قوة امنية تلقت بلاغا بالحادث، وقامت بتطويق المنطقة والقبض على العصابة المكونة من ٣ اشخاص".