كولومبي ونيجيري يعززان كتيبة القيثارة الخضراء

وقال المدير الإداري للفريق هاشم رضا في بيان ان "المحترف الكولومبي، دانيال، سيصل مساء اليوم الى العاصمة بغداد، فيما سيصل المحترف النيجيري، اوساغونا، غدا الجمعة، بعد ان كان مقررا له ان يصل اليوم بسبب إلغاء الرحلة من نيجيريا الى دبي، مما جعلنا نُغير حجزه من جديدٍ عبر الخطوط الجوية القطرية".واضاف ان "الادارة ستقدم اللاعبين الجديدين في مؤتمر صحفي يقام في غضون الايام القليلة المقبلة".

يذكر ان دوري الكرة الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول الحالي.