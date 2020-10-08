العراق يحتل المرتبة الأولى بأعلى استيراد من تركيا خلال تسعة أشهر

أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق احتل المرتبة الاولى باعلى استيراد من تركيا خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي 2020.
واضافت ان "العراق احتل المركز الأول في استيراد الصادرات التركية، بـ5 مليارات و15 مليونا و967 ألف دولار، تلته بلغاريا بمليار و738 مليوناً و643 ألف دولار واليونان بمليار و241 مليوناً و788 ألف دولار، فيما احتلت سوريا المركز الأخير بـ670 مليوناً و985 ألف دولا".
واشارت الهيئة الى ان "منتجات المواد الكيميائية احتلت المركز الأول كأكثر مواد صدّرتها تركيا، خلال التسعة الأشهر الاولى من العام الحالي، إلى الدول الست المذكورة، بقيمة مالية بلغت مليار و769 مليوناً و94 ألف دولار، فيما احتلت منتجات الحبوب والبقول والبذور المركز الثاني ومنتجات الأثاث المركز الثالث".
وتعد تركيا وايران اكثر دول الجوار التي يعتمد عليها العراق في استيراده للسلع والمواد منهما، وبنسبة اقل من الاردن والسعودية والكويت.
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