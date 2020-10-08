إليكم مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

وتشهد الساعات الأولى من منتصف الليل اقامة عدد من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وأبرزها موقعة الأرجنتين ضد الإكوادور. مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020: الساعة 9:45.. مباراة النرويج أمام صربيا.. وتذاع على قناة beIN Sports HD4.



الساعة 9:45.. مباراة البوسنة أمام ايرلندا الشمالية.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 1. الساعة 9:45.. مباراة البوسنة أمام ايرلندا الشمالية.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 1. مواعيد المباريات الودية الدولية: الساعة 9:45.. مباراة بلجيكا أمام كوت ديفوار.. وتذاع على قناة beIN Sports HD8. Advertisements الساعة 10:00.. مباراة إنجلترا أمام ويلز.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 2. مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية: الساعة 01:45 صباحًا.. مباراة أوروجواي أمام تشيلي.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.



الساعة 02:30 صباحًا.. مباراة باراجواي أمام بيرو.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 3. الساعة 02:30 صباحًا.. مباراة باراجواي أمام بيرو.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 3. الساعة 01:10 صباحًا.. مباراة الأرجنتين أمام الإكوادور.. وتذاع على قناة beIN Sports HD 1.

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