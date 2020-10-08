خطوات هامة لتبييض البشرة عند نهاية الصيف

الوقاية أفضل طريقة لإيجاد حلّ للتخلّص من اسمرار البشرة. عليك حماية بشرتك من أشعة الشمس سواء في الصيف أو الشتاء؛ وذلك بوضع كريم الحماية من الشمس باستمرار قبل الخروج من المنزل؛ ولا تنسي بشرة يديك أيضاً.احرصي دائماً على الاعتناء ببشرتك، باستخدام المنتجات المناسبة لنوعها. عليك أيضاً الحرص على تقشير بشرتك مرة أسبوعياً على الأقلّ للتخلّص من خلايا الجلد الميتة وللحفاظ على بشرتك نضرة ونظيفة باستمرار.

وللقيام بصنع أفضل قناع لتقشير وتفتيح البشرة وأكثرها فعالية، قومي بمزج ملعقة من العسل بملعقة من السكّر وملعقة من زيت الزيتون، ثم افركي بشرتك بالمزيج بلطف وبحركات دائرية، قبل أن تختمي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.



تعني الحفاظ على رطوبة بشرتك باستمرار، بوساطة المرطّبات المناسبة لنوع بشرتك؛ فالترطيب هو عامل أساسيّ في نضارة البشرة واستعادة بياضها والحفاظ على تألقها. احرصي إذاً ـ دائماً ـ على الابتعاد عن جفاف بشرتك لتجنب اسمرارها باستخدام أحد الزيوت الطبيعية المغذية للبشرة يومياً قبل النوم مع تدليك البشرة بالكريمات الطبيعية المغذية.