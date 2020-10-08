بالفيديو: 'قرن آيس كريم' يدخل غينيس... لن تتوقعوا حجمه!

وقالت موسوعة غينيس إن ديميتري بانسييرا سبق وسجل الرقم القياسي الأول في عام 2013، عندما وازن 85 مغرفة من البوظة على بسكويت واحدة، ثم كسرت أشتريتا فورمان هذا الرقم، بعدما سكبت 123 مغرفة.

وتمكّن بانسييرا من استعادة رقمه القياسي أثناء تصوير La Notte dei Record، وهو عرض خاص بتلفزيون غينيس في إيطاليا، من خلال سكب 125 مغرفة من البوظة. ثم تم تقديم الآيس كريم بالملعقة إلى جمهور الاستوديو.