القبض على 'أخطر' عصابة لتجارة المخدرات في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال متابعة ورصد عناصر الجريمة المنظمة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على أخطر عصابة لتجارة المخدرات والمكونة من خمسة متهمين في منطقة الشعب ببغداد".وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكريستال والحبوب المخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".