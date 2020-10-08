أرمينيا تقيل رئيس جهاز الأمن القومي

أعلنت السلطات الأرمينية، الخميس، عن إقالة رئيس جهاز الأمن القومى مع استمرار المعارك في إقليم ناجورني قره باغ.
وكان المتحدث باسم الإقليم، قد أعلن ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود إلى 350 منذ اندلاع الاشتباكات.
وناجورني قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتي تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا.
وقد انفصلت عن أذربيجان في حرب خلال التسعينيات، لكن لا تعترف أي دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.
وناجورني قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتي تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا.
وقد انفصلت عن أذربيجان في حرب خلال التسعينيات، لكن لا تعترف أي دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.
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