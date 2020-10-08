البعض الآخر يرى أن الكاظمي هو المسؤول حتى عن اخفاق مستشاريه، بل ومحاولتهم خلط الاوراق واثارة الاضطراب في الشارع العراقي.
هذا ويشدد متخصصون في الشأن السياسي على ضرورة حسم مهمة تنظيف الاحتجاجات من الجهات المندسة فيها، وعدم السماح بتدنيس الزيارة الاربعينية، وخصوصيتها، وابعاد المهاترات السياسية عن هذه الشعيرة المقدسة.
هذا ويشدد متخصصون في الشأن السياسي على ضرورة حسم مهمة تنظيف الاحتجاجات من الجهات المندسة فيها، وعدم السماح بتدنيس الزيارة الاربعينية، وخصوصيتها، وابعاد المهاترات السياسية عن هذه الشعيرة المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مستشارون لدى الكاظمي يتسترون على مخربين ضمن صفوف المحتجين لخلق الفتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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