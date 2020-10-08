بالفيديو: مستشارون لدى الكاظمي يتسترون على مخربين ضمن صفوف المحتجين لخلق الفتن

البعض الآخر يرى أن الكاظمي هو المسؤول حتى عن اخفاق مستشاريه، بل ومحاولتهم خلط الاوراق واثارة الاضطراب في الشارع العراقي.

هذا ويشدد متخصصون في الشأن السياسي على ضرورة حسم مهمة تنظيف الاحتجاجات من الجهات المندسة فيها، وعدم السماح بتدنيس الزيارة الاربعينية، وخصوصيتها، وابعاد المهاترات السياسية عن هذه الشعيرة المقدسة.

