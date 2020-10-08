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النفط الأميركي يرتفع لأكثر من 40 دولاراً مع تهديد إعصار دلتا

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ومع توقع اشتداد إعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة 3 مع رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلاً في الساعة (193 كم في الساعة)، اوقف منتجو النفط 183 منشأة بحرية كما أوقفوا ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط.

ولم يحفز إعصار دلتا المشغلين على وقف الإنتاج فحسب، بل يهدد أيضًا بمزيد من خفض الطلب على النفط الخام من المصافي التي قد تواجه اضطرابات.

وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني بحلول الساعة 7:16 بتوقيت غرينتش بمقدار 32 سنتا او ما يعادل 0.80% ليصل الى 40.26 بعد خسارة 1.8 ٪ يوم الأربعاء .

وارتفع خام برنت في تسوية كانون الاول بنسبة 0.82٪ إلى 42.35 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه 1.6٪ في الجلسة السابقة.


وحدت المكاسب ارتفاع مخزونات الخام الامريكي التي ارتفعت بمقدار 501 ألف برميل الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت الإمدادات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ إلى أعلى مستوى منذ ايار ، وفقًا لبيانات حكومية.

وقد تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أضاف ما يقرب من 10٪ على مدى يومين بدأ في البداية بإنهاء الرئيس دونالد ترامب لمحادثات التحفيز، على الرغم من تجدد التفاؤل بإمكانية تحقيق صفقة مجزأة.

ومع ذلك، تواجه السوق ضغوطًا من فيروس متجدد وزيادة الإمدادات، حيث تتوقع مجموعة فيتول أن تغير أوبك + مسارها بشأن خطط تخفيف تخفيضات الإنتاج في كانون الثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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