النفط الأميركي يرتفع لأكثر من 40 دولاراً مع تهديد إعصار دلتا

ولم يحفز إعصار دلتا المشغلين على وقف الإنتاج فحسب، بل يهدد أيضًا بمزيد من خفض الطلب على النفط الخام من المصافي التي قد تواجه اضطرابات.
وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني بحلول الساعة 7:16 بتوقيت غرينتش بمقدار 32 سنتا او ما يعادل 0.80% ليصل الى 40.26 بعد خسارة 1.8 ٪ يوم الأربعاء .
وارتفع خام برنت في تسوية كانون الاول بنسبة 0.82٪ إلى 42.35 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضه 1.6٪ في الجلسة السابقة.
وحدت المكاسب ارتفاع مخزونات الخام الامريكي التي ارتفعت بمقدار 501 ألف برميل الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت الإمدادات في مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ إلى أعلى مستوى منذ ايار ، وفقًا لبيانات حكومية.
وقد تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أضاف ما يقرب من 10٪ على مدى يومين بدأ في البداية بإنهاء الرئيس دونالد ترامب لمحادثات التحفيز، على الرغم من تجدد التفاؤل بإمكانية تحقيق صفقة مجزأة.
ومع ذلك، تواجه السوق ضغوطًا من فيروس متجدد وزيادة الإمدادات، حيث تتوقع مجموعة فيتول أن تغير أوبك + مسارها بشأن خطط تخفيف تخفيضات الإنتاج في كانون الثاني.
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