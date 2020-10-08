أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ليست باقية في أراضي سوريا إلى الأبد و"سننهي تواجدنا فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة".
وكان أردوغان، شدد في تصريح بداية الشهر الحالي، على "أننا لن نقبل بحدوث مأساة جديدة في إدلب"، معلنا استعداد بلاده لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية هناك.
ولفت الى أن "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا، وسنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة".
كما وقع في الأول من أيلول على ثلاث مذكرات، لتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى.
ولفت الى أن "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا، وسنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة".
كما وقع في الأول من أيلول على ثلاث مذكرات، لتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا ترهن إنهاء تواجدها العسكري في سوريا بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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