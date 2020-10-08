تركيا ترهن إنهاء تواجدها العسكري في سوريا بهذا الأمر

وكان أردوغان، شدد في تصريح بداية الشهر الحالي، على "أننا لن نقبل بحدوث مأساة جديدة في إدلب"، معلنا استعداد بلاده لإزالة مناطق الإرهاب المتبقية هناك.

ولفت الى أن "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا، وسنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة".



كما وقع في الأول من أيلول على ثلاث مذكرات، لتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق ولبنان ومالي وإفريقيا الوسطى.