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بيل غيتس يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا

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أعلن رئيس شركة مايكروسوفت بيل غيتس أن الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021 إذا نجح لقاح لكوفيد-19 وأصبح جاهزاً في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.
وقال غيتس البالغ من العمر 64 عاماً في حديث لصحيفة وول "ستريت جورنال": "بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية ".

وأضاف غيتس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح... الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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