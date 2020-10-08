بيل غيتس يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا

وقال غيتس البالغ من العمر 64 عاماً في حديث لصحيفة وول "ستريت جورنال": "بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية ".

وأضاف غيتس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح... الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية."