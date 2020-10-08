صالح يدعو لجعل الزيارة الأربعينية مساراً في تطبيق 'الإصلاحات' ومكافحة الفساد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، إلى جعل الزيارة الأربعينية مساراً في تطبيق "الإصلاحات والتغيير وبناء الدولة"، فيما أكد ضرورة العمل على مكافحة الفساد المتفشي في العراق.
وأضاف صالح: "إذ يقدم لنا الإمام الحسين وآل بيته وصحبه الذين نذروا انفسهم دفاعاً عن قيم العدل والكرامة، دروساً في التضحية والفداء. كما ويُذكرنا ايضاً عبر الأزمان، أن ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الأثمان غالية".
وأشار إلى أنه "في هذه الذكرى الخالدة، علينا ان نستلهم تلك القيم النبيلة، وان تكون مساراً في تطبيق الإصلاحات والتغيير اللازم من اجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها، ومعبّرة عن تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وليكن عملنا وجهدنا مُنصبّاً على مكافحة الفساد الذي حرم العراقيين من التمتع بنِعَمِ بلادهم لسنوات طويلة".
وتابع قائلا: "أُحُيّي الجموع المليونية المتجهة صوب كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ونؤكد في الوقت ذاته، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقاية الزائرين الكرام من وباء كورونا، وندعو من الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ العراقيين جميعاً من هذا الوباء الخطير، وكذلك أهمية الحفاظ على حرمة الزيارة وشعائرها".
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