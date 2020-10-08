أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع، ودوائر أخرى لم يذكر اسمها. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع ودوائر اخرى". وأضاف أن "فروع المصرف مفتوحة للاستمرار في توزيع واستكمال عملية الصرف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.