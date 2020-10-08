أذربيجان 'ترصد' اتصالات بين عناصر حزب العمال في 'قره باغ' وقياداتهم بالعراق

قال السفير الأذربيجاني في أنقرة، هازار إبراهيم، إن بلاده رصدت اتصالات في إقليم "قره باغ" لعناصر حزب العمال الكردستاني ممن يقاتلون إلى جانب أرمينيا، وقياداتهم شمالي العراق.
وأكد السفير الأذربيجاني أن أرمينيا تستنجد بدعم "بي كا كا" لمواجهة الجيش الأذربيجاني في "قره باغ"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية في تركيا.
وأوضح أن قوات بلاده عثرت على جثث لعناصر "بي كا كا" بين قتلى القوات الأرمينية.
وأضاف: "رصدنا اتصالات في قره باغ بين ميليشيات بي كا كا التي تقاتل إلى جانب أرمينيا، وبين قياداتها في شمالي العراق".
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