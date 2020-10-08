أذربيجان 'ترصد' اتصالات بين عناصر حزب العمال في 'قره باغ' وقياداتهم بالعراق

وأضاف في كلمة ألقاها خلال فعالية ثقافية نظمتها جامعة "غازي" التركية بأنقرة، أن الاتصالات التي رصدوها في "قره باغ"، كانت بين عناصر "بي كا كا" وقياداتهم في شمالي العراق.

وأكد السفير الأذربيجاني أن أرمينيا تستنجد بدعم "بي كا كا" لمواجهة الجيش الأذربيجاني في "قره باغ"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية في تركيا.



وأوضح أن قوات بلاده عثرت على جثث لعناصر "بي كا كا" بين قتلى القوات الأرمينية.

وأضاف: "رصدنا اتصالات في قره باغ بين ميليشيات بي كا كا التي تقاتل إلى جانب أرمينيا، وبين قياداتها في شمالي العراق".