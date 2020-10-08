الأسد يخطط لعقد لقاء مع بوتين

قال الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إنه يخطط لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل. وأضاف الرئيس السوري، أنه تجري في الوقت الراهن، اتصالات هاتفية مستمرة بين الجانبين. وتابع الأسد القول: "نحن على اتصال دائم (مع الرئيس فلاديمير بوتين) بشكل أساسي عبر الهاتف، كلما حدث شيء ما أو كانت هناك حاجة لإجراء محادثة. بالطبع، سنتابع التواصل، وطبعا، سنلتقي في المستقبل، لكن ذلك يتعلق بالوضع السياسي في سوريا".



ووفقا له، سيجري الجانبان في المستقبل القريب، محادثات عبر الهاتف، وذلك لأن العالم كله مصاب بالشلل بسبب وباء ووفقا له، سيجري الجانبان في المستقبل القريب، محادثات عبر الهاتف، وذلك لأن العالم كله مصاب بالشلل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد

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