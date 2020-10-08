برلماني إيراني: تهديد واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد خدعة سياسية

وقال النائب عن أهالي تبريز إن "انسحاب القوات الارهابية الامريكية من العراق هو ارادة الشعب وقانون أقره البرلمان العراقي".

واضاف: "من جهة أخرى، لوحظ أن ترامب، نظرا لهذا المطلب الشعبي، طالب بضرورة دفع تكلفة تواجد القوات الأميركية في العراق".



وتابع النائب الإيراني: "لذلك يمكن ملاحظة أن هذا الموضوع الذي أثير مؤخرا يشير إلى أن واشنطن ليست لديها رغبة في مغادرة العراق وتتظاهر فقط بالتهديد"، مبيناً أن "الأميركيين يحاولون القول، عبر إثارة مثل هذه القضايا، أنهم إذا غادروا العراق فإنه سيعاني من كارثة".

واعتبر أن "تهديد واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد خدعة سياسية"، لافتاً إلى أن "هذا لن يحدث بحسب اتفاقات الكاظمي مع ترامب".